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15:27 21.07.2022

РФ вже витратила 50% запасу сучасних ракет - ГУР МО

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РФ вже витратила 50% запасу сучасних ракет - ГУР МО

Російська Федерація у війні проти України використала понад 50% свого запасу сучасних ракет, однак у розпорядженні окупантів залишається ще великий резерв старого радянського озброєння, заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Військова розвідка постійно відслідковує стан і кількість того озброєння, яке використовує Російська Федерація. Щодо високоточного озброєння, як про нього заявляє Російська Федерація, це… системи "Іскандер", "Калібр", крилаті ракети Х-101, Х-555, то за нашими підрахунками, на сьогодні за чотири місяці використано від 55 до 60% тих запасів, які були до війни", - сказав Скібіцький на брифінгу в четвер у Києві.

Він зазначив, що Росія найбільше витратила балістичних ракет до комплексу "Іскандер", і тому вже їх не використовує.

За його словами, у Росії виникають складнощі з виробництвом сучасних ракет через відсутність деталей іноземного виробництва, які неможливо придбати через міжнародні санкції проти РФ.

При цьому Скібіцький нагадав, що Росія має дуже великі запаси старого радянського озброєння, зокрема крилаті ракети, реактивні снаряди "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", різного виду авіаційні бомби.

Він наголосив, що запаси старого озброєння РФ "настільки великі, що підрахувати, скільки залишилося, дуже складно".

Теги: #рф #ракети #використання

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