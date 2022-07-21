Події

14:35 21.07.2022

Ситуація з лісовими пожежами на півдні Європи поступово нормалізується на тлі послаблення спеки

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Ситуація з лісовими пожежами на півдні Європи поступово нормалізується на тлі послаблення спеки

Лісові пожежі в низці країн Європи і далі створюють серйозні проблеми, однак пожежникам вдалося взяти під контроль поширення значної частини з них, повідомляють європейські ЗМІ.

На південному заході Франції в департаменті Жиронда пожежники змогли зупинити поширення вогню. У префектурі департаменту наголосили, що "ситуація покращується". Місцева влада припускає, що протягом кількох тижнів зможе повністю ліквідувати природні пожежі.

Пожежники в Іспанії також досягли значних успіхів у боротьбі з лісовими пожежами у низці регіонів. У муніципалітеті Самора відкрили головну автомагістраль, більш ніж 10 тис. місцевих жителів, яких евакуювали раніше, дозволили повернутися до своїх осель.

У Португалії за останню добу також не зафіксовано нових великих осередків спалаху в лісах.

Грецькі пожежники змогли загасити природні пожежі біля підніжжя гори Пенделікон на північ від Афін, проте тепер вони борються із загораннями на захід від столиці. За останні 24 години евакуювали сотні людей.

Лісові пожежі лютують на південному заході Словенії. Італія та Австрія направили спеціалізовану техніку до сусідньої країни для допомоги в боротьбі з пожежами.

Пожежі також тривають з вівторка в італійській області Тоскана. Десятки пожежників та чотири літаки задіяні в ліквідації природних пожеж. Близько 500 людей евакуювали.

Спекотна погода, як і раніше, зберігається в багатьох країнах Європи, проте температура повітря вже не сягає рекордно високих показників.

Теги: #європа #лісові_пожежі

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