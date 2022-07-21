Майже 100 людей на Миколаївщині надали інформацію про ворожих коригувальників вогню – голова ОВА

Майже 100 осіб на Миколаївщині відреагували на пропозицію голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма надавати інформацію про ворожих коригувальників вогню на комерційній основі.

"Сьогодні на ранок 96… Ми наразі фільтруємо, там багато написано непрофільного, але є й дуже корисні дані, ми зараз вивчаємо та верифікуємо", - сказав Кім в ефірі єдиного національного телемарафону в четвер.

За його словами, працює із такими зверненнями громадян аналітичний центр, а після систематизації інформацію передають до СБУ.

Кім також розповів, що водночас російські окупанти платять "за корисну" для них інформацію 1,5 тис. грн.

Згодом на онлайн-брифінгу Кім зазначив, що люди готові надавати інформацію про коригувальників безкоштовно.

"Скажу так, що зворотний зв'язок дуже хороший. Більшість людей, по-перше, відмовляються від грошей: вони хочуть просто допомогти і надають інформацію про потенційних колаборантів і негідників", - розповів голова Миколаївської ОВА.

Він пообіцяв звітувати про результати роботи "за новою програмою" за тиждень-два.

Голова ОВА також додав, що аналітичний центр, який систематизує звернення громадян щодо корегувальників вогню, працює в області ще з березня.

"Він (центр – ІФ) аналізує та опрацьовує потенційних колаборантів, зокрема і на окупованих територіях. У нас дуже великий список людей, які співпрацюють із росіянами на окупованих територіях", - уточнив Кім.

Як повідомлялося, Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих коригувальників вогню у Миколаївській області.