СБУ затримала коригувальника ракетних ударів по аеропорту Кривого Рогу, ним виявився посадовець одного з найбільших підприємств регіону

Служба безпеки посилила контрдиверсійні заходи в прифронтових районах півдня і під час оперативного відпрацювання затримала в Кривому Розі агента ФСБ РФ, який коригував ракетний удар росіян по аеропорту Кривого Рогу та інших об'єктах інфраструктури в регіоні, повідомляє пресслужба СБУ в четвер.

"З початку повномасштабної агресії РФ чоловік збирав розвіддані щодо дислокації та переміщення Сил оборони України, фіксував геолокації об'єктів критичної інфраструктури, серед яких – міжнародний аеропорт "Кривий Ріг". Зібрану інформацію передавав окупантам через закриті канали зв'язку", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що у своїй "доповіді" відображав координати на електронних картах із прив'язкою до місцевості та детальним описом. Згодом отримані дані ворог використовував для обстрілів.

У спецслужбі зазначають, що затриманий виявився посадовцем одного з найпотужніших промислових гігантів регіону.

"Серед інших фактів перевіряють причетність фігуранта до коригування ракетного удару по криворізькому аеропорту, який відбувся 10 березня. Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру в державній зраді. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - підсумували у спецслужбі.