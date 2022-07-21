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08:44 21.07.2022

Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

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Група ракетних кораблів ВМС США розпочала операції поблизу Балкан

Група американських ракетних кораблів розпочала операції в Адріатиці на захід від Балкан, випливає з даних 6-го оперативного флоту США.

До неї входять крейсер USS San Jacinto, есмінець USS Cole, а також італійський фрегат ITS Alpino і французький фрегат FS Languedoc.

Усі ці кораблі діють у складі американської авіаносної ударної групи, яку очолює атомний авіаносець Harry Truman, який зараз проводить операції в Середземному морі.

Нині авіаносець Harry Truman перебуває в порту Пальма де Майорка на іспанському острові Майорка в Середземному морі.

До турецької військово-морської бази Аксаз, розташованої на південному заході країни, у понеділок зайшов американський ракетний есмінець USS Bainbridge.

Нині до складу американської авіаносної ударної групи, що діє в Середземномор'ї, крім авіаносця USS Harry Truman, входять ракетний крейсер USS San Jacinto, есмінці USS Cole, USS Gravely, USS Jason Dunham і USS Gonzalez, а також італійський фрегат ITS Alpino і французький фрегат FS Languedoc.

Крім того, до її складу входить американський ударний атомний підводний човен з крилатими ракетами Tomahawk із дальністю дії 1600 км.

Спочатку планувалося, що авіаносна група ВМС США, яка 14 грудня минулого року, пройшовши Гібралтар, увійшла до Середземного моря, піде до району Перської затоки. Однак Вашингтон вирішив залишити її у Середземномор'ї у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ до України.

 

 

Теги: #сша #вмс #середземноморя

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