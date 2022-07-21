Українські військові знищили 111 окупантів, 17 одиниць техніки, 6 складів боєприпасів

Минулої доби українські захисники знищили 111 людей особового складу агресора, 17 одиниць ворожої техніки, командний та командно-спостережний пункт, а також 6 складів боєприпасів окупантів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 2️0️0️ вогневих завдань, у результаті чого вороже військо втратило 1️1️1️ рашистів, гаубицю "Мста-Б", 2️ самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", безпілотний літальний апарат типу "Елерон", 13 одиниць броньованої та іншої автомобільної техніки. Підтверджено знищення командного та командно-спостережного пункту, ще 6 складів з боєприпасами в Херсонському, Бериславському та Каховському районах", - сказано в повідомленні, опублікованому на фейсбуці у ніч на четвер.

Також, українська авіація завдала 10 ударів по агресору, "з них 3️ вертолітних та 7️ із застосуванням бомбардувальників та літаків штурмової авіації. 5️ разів були уражені ворожі опорні пункти, 3️ рази - скупчення живої сили та техніки на Херсонщині, 2️ влучили в склади боєприпасів на Миколаївщині та Херсонщині".

Окупанти намагалися провести контратаку силами посиленого взводу у напрямку Андріївки, біля Лозового спробували відновити втрачене становище, зазнали невдачі.

Противник двічі завдав авіаційних ударів парами Мі-8 по Потьомкіному та біля Ольгиного. Серед українських військових втрат немає.

"Штормова погода у північно-західній частині чорного моря продовжує створювати передумови для посилення активності руху ворожих мін. При цьому корабельно-катерне угруповання чорноморського флоту зменшило склад до 2 ракетних та 1 великого десантного корабля", - сказано в повідомленні.