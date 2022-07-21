Минулої доби в результаті обстрілів у Донецькій області загинула людина, ще п’ятеро – поранено

Минулої доби середи в результаті обстрілів населених пунктів Донецької області загинула 1 особа, ще 5 – було поранено, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 20 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Костянтинівці. Ще 5 людей отримали поранення", - написав Кириленко у телеграм-каналі у четвер уранці.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.