Події

08:09 21.07.2022

Окупанти зруйнували дві школи на Донеччині, обстріляли центральну частину Бахмута

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Окупанти зруйнували дві школи на Донеччині, обстріляли центральну частину Бахмута

Російські окупанти зруйнували дві школи у Краматорську та Костянтинівці Донецької області, крім цього завдали удару по Краматорській промисловій частині, а також обстріляли центральну частину Бахмута, повідомляє голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Дві школи зруйнували сьогодні російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці. Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ. Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста", - написав Кириленко в телеграм-каналі у четвер уранці.

Також, "у Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася. Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок", - йдеться в повідомленні.

Інформації про поранених та загиблих наразі немає.

 

 

 

Теги: #донецька #обстріли

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