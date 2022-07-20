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21:06 20.07.2022

Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

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Союзники і партнери проводять навчання українських військових з обслуговування отриманого обладнання

Союзники та партнери вчать українських військових у низці локацій тому, як обслуговувати отримане обладнання, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

"Ми знаємо, що через те, що наразі в інвентарі є кілька різних типів обладнання, важливо, щоб українці були навчені тому, як обслуговувати це обладнання. Отже, що ми робимо, так це проводимо навчання в низці локацій тому, як обслуговувати обладнання", - сказав Остін на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України у середу.

Він додав, що союзники також намагаються збільшити прозорість статусу різних типів обладнання, щоб передбачити, якими будуть логістичні потреби у майбутньому.

"Ми працюємо не лише для того, щоб надати допомогу у гарантуванні безпеки у короткостроковій перспективі. Однією з ключових тем сьогоднішньої дискусії було забезпечення того, щоб Україна могла вистояти у боротьбі за себе та за своїх громадян", - наголосив Остін.

Він зазначив, що союзники і партнери також розглядають надання Україні можливості для стримування та самооборони у довгостроковій перспективі.

 

 

Теги: #навчання #війна #союзники

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