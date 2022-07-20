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20:58 20.07.2022

Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS

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Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS

Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"На сьогодні ми передали Україні 12 HIMARS. Це частина із понад 20 таких систем, які ми зобов'язалися передати з нашими союзниками. Також 200 українців пройшли навчання на HIMARS, і навчання продовжиться за участю багатьох інших військових", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.

 

 

Теги: #кількість #союзники #himars

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