Союзники пообіцяли передати Україні 20 HIMARS, повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

"На сьогодні ми передали Україні 12 HIMARS. Це частина із понад 20 таких систем, які ми зобов'язалися передати з нашими союзниками. Також 200 українців пройшли навчання на HIMARS, і навчання продовжиться за участю багатьох інших військових", - сказав Міллі на брифінгу за результатами четвертої зустрічі Контактної групи з оборони України в середу.