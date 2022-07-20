Зеленська перед Конгресом США: Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоби російські ракети не вбивали людей

Перша леді України Олена Зеленська, під час виступу в середу перед Конгресом США у Вашингтоні, звернулася за сприянням у постачанні Україні систем протиповітряної оборони для захисту українських громадян від російських ракет.

"Війна не закінчилася, терор триває. Я звертаюся до вас від імені всіх загиблих, тих, хто втратив руки і ноги, від живих людей, від тих, хто воює і тих, хто чекає вдома військових з передової. Я прошу про річ, яку ніколи б не хотіла просити... Я прошу у вас зброю... Зброя не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися в ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у візках, щоб вони не влучали в будинки та сім'ї", - сказала Зеленська.

"Чи зможе мій син повернутися до навчання восени в школі? Я не знаю. Як і мільйони батьків в Україні... До чого готуватися українським вчителям – до роботи в аудиторії чи в бомбосховищі? У нас би були відповіді, якби ми мали протиповітряну оборону", - додала перша леді.

Вона наголосила, що в США знають, що таке терористичні атаки і завжди прагнули побороти тероризм. "Допоможіть нам зупинити терор проти українців. І це буде нашою загальною великою перемогою", – попросила Зеленська.

"Сподіваюся, що ви мене сьогодні почули і ваші рішення будуть швидкими", - сказала вона.

"Ми вдячні, що США стоять поряд із нами у захисті людських цінностей. Поки Росія вбиває, Америка рятує", - зазначила Зеленська.