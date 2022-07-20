Залужний поспілкувався із начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про розмову з керівником Об'єднаного штабу Збройних сил Франції, під час якої він розповів йому про оперативну обстановку на фронті.

"Сьогодні також поспілкувався телефоном із начальником Об'єднаного штабу Збройних сил Французької Республіки генералом армії Тьєрі Бюркаром. Поділився інформацією про оперативну обстановку та подякував за допомогу у війні з Росією", - написав Залужний у телеграмі в середу.