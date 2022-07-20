Події

19:30 20.07.2022

Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

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Шість французьких "Цезарів" на шляху до України

Чергові шість артилерійських самохідних установок "Цезар" французького виробництва, обіцяні президентом Еммануелем Макроном у червні, наразі вже на шляху до України, а 12 вже доставлені, пише видання "The Defence Post" з посиланням на міністра закордонних справ Франції Катрін Колонну (Catherine Colonna).

"На національному рівні Франція повністю віддана справі (військової допомоги Україні – ІФ), хоча ми менше за інших повідомляємо про те, що робимо. Ми схвалили рішення не повідомляти про весь наш військовий внесок", - сказала Колонна, виступаючи перед комісією французького Сенату.

Видання зазначає, що окрім боєприпасів Франція постачає в Україну свої протитанкові ракети "Мілан", а міністр оборони Себастьєн Лекорню заявив наприкінці червня, що Париж відправить "значну кількість" бронетранспортерів.

Створена французьким збройовим підприємством Nexter, що частково належить державі, "Цезар" є 155-мм гаубицею, встановленою на шасі шестиколісної вантажівки і здатною вести вогонь снарядами на дальність понад 40 км.

Як повідомлялося, Макрон на пресконференції після завершення в Мадриді саміту НАТО 30 червня повідомив, що "Франція дуже швидко поставить (Україні - ІФ) 6 додаткових самохідних артилерійських установок "Цезар", а також бронетехніку".

 

 

 

Теги: #зброя #франція #постачання

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