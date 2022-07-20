Будинок офіцерів у Вінниці реконструюють зі збереженням фасаду - голова обладміністрації

Будинок офіцерів у Вінниці, зруйнований ракетним ударом російських окупантів 14 липня, буде відновлений зі збереженням історичного фасаду та повною заміною інтер'єру, а поки що його руїни будуть законсервовані, повідомив голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

"Будинок офіцерів "законсервують" до зими. Фасад залишиться. Як і в Харкові планують залишити фасад зруйнованої облдержадміністрації, на прикладі ЦУМ Хрещатика в Києві: за історичною частиною будівлі - нова сучасна", - написав Борзов у телеграмі у середу.

За його словами, згодом буде оголошено конкурс проєктів на відновлення будівлі.

"Про можливі варіанти реконструкції говорили з архітекторами Вінницької області. Маємо зберегти історію та пам'ять про людей, які загинули 14 липня на площі Перемоги", - додав Борзов.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня, загинули 25 людей, із них троє дітей, звернулися по допомогу 202 особи.

Раніше Борзов писав, що будинок вінницького Будинку офіцерів, який потрапив під ракетний обстріл російських окупантів, буде знесено. Пізніше він уточнив, що в будівлі демонтують аварійні конструкції, але сама вона буде збережена: "Будинок офіцерів вистояв Другу світову війну, вистоїть і цю - він уже став символом стійкості Вінниці".

Джерело: https://t.me/vinnytskaODA/4382