Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій для Росії

Посли країн-членів Європейського Союзу схвалили сьомий пакет санкцій для Росії через війну, яку вона веде проти України.

Відповідне рішення було ухвалено в середу в Брюсселі в рамках засідання Комітету постійних представників (Coreper), повідомив європейський дипломат.

Очікується, що буде запроваджено заборону на імпорт російського золота. Також буде застосовано обмежувальні заходи до 55 осіб та посилено контроль за товарами і технологіями подвійного призначення.

Рішення буде опубліковано в четвер в Офіційному журналі ЄС, після чого воно набуде чинності.