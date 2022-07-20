Події

12:32 20.07.2022

Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

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Головному залізничнику окупованої Херсонської області повідомлено про підозру в колабораціонізмі

Так званому директору "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога" повідомлено про підозру в колабораціонізмі, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру громадянину України в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України)", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі в середу.

За інформацією прокуратури, підозрюваний після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України та захоплення регіону вступив у злочинну змову із загарбниками.

"Він добровільно погодився на посаду директора "унитарного предприятия "Херсонская железная дорога". Крім того, підозрюваний здійснює заходи із залучення місцевих жителів до роботи в незаконно створеному підприємстві", - наголошується в повідомленні.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Херсонській області.

Теги: #залізниця #херсонська_область #колаборант

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