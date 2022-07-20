Події

09:13 20.07.2022

Офіс генпрокурора: Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 679 – поранені

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Офіс генпрокурора: Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 679 – поранені

Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, понад 679 дітей поранені, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Понад 1032 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 20 липня 2022 року офіційна кількість дітей-жертв за добу не змінилася - 353. Зросла кількість поранених - 679", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 357, Харківській – 191, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 40.

У ніч на 20 липня військові країни-агресора обстріляли м. Нікополь Дніпропетровської області. Поранень дістали троє дітей 3-х, 5-ти і 15 років.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 185 навчальних закладів. Із них 221 зруйновано повністю.

Теги: #діти #війна

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