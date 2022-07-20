У середу частину вестибюлів станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" тимчасово закриють для пасажирів

У середу, 20 липня, частину вестибюлів станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" тимчасово закриють для пасажирів з метою безпеки, повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

"20 липня, вестибюль №2 станції "Академмістечко" - вихід у напрямку Троїцького ринку та вестибюль №1 станції "Дарниця" - вихід у напрямку станції "Лівобережна", тимчасово закриють на вхід та вихід для пасажирів. Водночас, вестибюлі № 1 станції "Академмістечко" та №2 станції "Дарниця" працюватимуть для перевезень пасажирів", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Поворозник наголосив, що обмеження використовуються з міркувань безпеки.

"Про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково. Зауважу, що в період воєнного стану режим роботи станцій КП "Київський метрополітен" визначають правоохоронні органи", – наголосив перший заступник голови КМДА.