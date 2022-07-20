Події

08:20 20.07.2022

У середу частину вестибюлів станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" тимчасово закриють для пасажирів

1 хв читати
У середу частину вестибюлів станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" тимчасово закриють для пасажирів

У середу, 20 липня, частину вестибюлів станцій метро "Академмістечко" і "Дарниця" тимчасово закриють для пасажирів з метою безпеки, повідомив перший заступник голови Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник.

"20 липня, вестибюль №2 станції "Академмістечко" - вихід у напрямку Троїцького ринку та вестибюль №1 станції "Дарниця" - вихід у напрямку станції "Лівобережна", тимчасово закриють на вхід та вихід для пасажирів. Водночас, вестибюлі № 1 станції "Академмістечко" та №2 станції "Дарниця" працюватимуть для перевезень пасажирів", – написав він у Фейсбуці у вівторок.

Поворозник наголосив, що обмеження використовуються з міркувань безпеки.

"Про відновлення роботи вестибюлів буде повідомлено додатково. Зауважу, що в період воєнного стану режим роботи станцій КП "Київський метрополітен" визначають правоохоронні органи", – наголосив перший заступник голови КМДА.

 

 

 

Теги: #київ #метрополітен

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:28 19.07.2022
У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних – міський центр зайнятості

У Києві на одну вакансію претендують десятеро безробітних – міський центр зайнятості

11:58 18.07.2022
Киянка передавала ворогові координати для ракетних ударів по столиці – прокуратура

Киянка передавала ворогові координати для ракетних ударів по столиці – прокуратура

13:12 16.07.2022
У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ – прокуратура

У Києві затримали псевдо-волонтера, який розкрадав благодійні внески на підтримку ЗСУ – прокуратура

10:47 16.07.2022
Ексчиновникам Київського КП висунуто підозру у заволодінні коштами, виділеними на розчищення озера

Ексчиновникам Київського КП висунуто підозру у заволодінні коштами, виділеними на розчищення озера

07:02 15.07.2022
Із п'ятниці на вул. Шовковичній у Києві буде частково обмежено рух

Із п'ятниці на вул. Шовковичній у Києві буде частково обмежено рух

17:27 14.07.2022
Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

Київрада підтримала створення у столиці військового кладовища

18:00 13.07.2022
Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

Ексзаступник гендиректора ДП "Інформаційні судові системи" підозрюється у наданні несанкціонованого доступу до ресурсів судової системи - прокуратура

18:25 12.07.2022
Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

Ціни на оренду в Києві знизилися удвічі

13:37 11.07.2022
У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

У Києві відчувається запах гару через торфовища, що тліють на півночі, - ДСНС

19:08 08.07.2022
На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

На Голосіївському проспекті у Києві перекрито рух через прорив водопроводу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина - Синєгубов

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

Зеленська: Українському народу вручили Премію дисидента з прав людини від Меморіального фонду жертв комунізму у Вашингтоні

Двоє людей загинуло, ще девять поранено в результаті російського обстрілу житлового кварталу в Нікополі

Одна людина загинула, ще одну госпіталізовано внаслідок пожежі в порту Рені на Одещині

ОСТАННЄ

Унаслідок ранкового обстрілу Харкова загинули щонайменше три мирних жителі, зокрема дитина - Синєгубов

Окупанти завдали удару по одному з районів Харкова, є постраждалі - Синєгубов

Росіяни вночі випустили дві ракети по Одещині: одну збила ППО, друга влучила в складську будівлю

Черговий пакет допомоги Україні передбачатиме РСЗВ HIMARS та артилерійські боєприпаси - Білий дім

Прем'єр Канади назвав складним, але правильним рішення повернути Німеччині турбіну для "Північного потоку"

Офіс генпрокурора: Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 353 дитини, 679 – поранені

Ворог минулої доби втратив 200 військових, 9 танків, 13 бронемашин, літак

У Харкові затримано порушника комендантської години, який мав при собі карту з відмітками розміщення адміністративних будівель-поліція

Окупанти завдали сім ракетних ударів і три мінометних обстріли на кордоні Луганської та Донецької областей, відбито чотири атаки

Харківські рятувальники здійснили 27 оперативних виїздів за добу, піротехніки ліквідували 16 ворожих боєприпасів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА