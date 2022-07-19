Події

21:40 19.07.2022

Із Донецької області до РФ незаконно вивезено 108 українських дітей, позбавлених батьківського піклування

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Із Донецької області до РФ незаконно вивезено 108 українських дітей, позбавлених батьківського піклування

Із Донецької області до РФ незаконно вивезено 108 українських дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей віком від 5 до 16 років "влаштовують" у прийомні сім'ї до громадян Росії, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець.

"Стурбований щоденними повідомленнями про влаштування депортованих українських дітей у сім'ї громадян Росії. Протизаконну депортацію українських дітей на територію РФ росіяни видають за благородні вчинки щодо порятунку дітей. Тільки з Донецької області незаконно вивезено на територію РФ 108 українських дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітей від 5 до 16 років "влаштували" у прийомні сім'ї до громадян РФ", - написав він у фейсбук.

Зокрема, 14 липня 32 дітей передали до родин росіян у Москві, Московській, Воронезькій, Калузькій та Тульській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. 13 дітей вивезли до Росії з Донецька, Шахтарська та Макіївки, ще 19 дітей було депортовано до РФ раніше.

Перш ніж "розподілити" дітей по різних регіонах РФ, як наголосив омбудсмен, їх привозять до Москви для зустрічі з "прийомними батьками".

"Для прискорення "процесу привласнення" маленьких громадян України указом президента РФ українським дітям-сиротам почали давати російське громадянство за спрощеною процедурою", - додав Лубинець.

Він наголосив, що незаконні дії країни-окупанта порушують низку міжнародних конвенцій, зокрема: Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє здійснювати примусове переселення чи депортацію осіб із окупованої території (стаття 49); Конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, згідно зі статтею 2 якої насильницька передача дітей однієї національної групи до іншої є геноцидом; Конвенцію ООН про права дитини, зокрема статті 8 та 21.

"З метою відповідного реагування та врахування факту порушення РФ прав українських дітей, направлено повідомлення до Офісу Генерального прокурора України", - написав Лубинець.

 

Теги: #діти #депортація #донецька_область

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