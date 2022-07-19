Події

21:10 19.07.2022

Глава Генштабу ЗС Великої Британії відвідав українських військовослужбовців, які проходять навчання під керівництвом британських інструкторів

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Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Патрік Сандерс відвідав першу групу призовників Збройних сил України, які проходять навчальну програму у Великій Британії, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Я був вражений мужністю, моральним і бойовим духом українських солдатів. Крім того, відданість і наполеглива праця інструкторів, а також швидкість, з якою вони провели навчання, дуже вражають. Ми продовжуватимемо нашу роботу, щоб збільшити амбіції та темп навчання, щоб максимально збільшити підтримку України", - заявив Сандерс за підсумками візиту.

Сандерс спостерігав, як українські військові навчаються бойовим діям в міській забудові. Серед інших навичок, яких українці навчаються за програмою базової підготовки армії, є поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польова майстерність, тактика патрулювання та право збройних конфліктів.

Найближчими місяцями під керівництвом Збройних сил Великої Британії пройдуть навчання до 10 тисяч українців. Програма є частиною постійного зобов'язання Великої Британії щодо підтримки України, яке нині становить понад 2,3 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги, включно з протитанковою зброєю, бронетехнікою та артилерією.

Навчання проводиться на об’єктах по всій Великій Британії понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки, яка спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу наших союзників і партнерів. Українським воїнам закупили автомати, видають каски, бронежилети, обмундирування та польове спорядження для бойових дій на передовій.

Програма є частиною постійного зобов’язання Сполученого Королівства підтримувати Україну в її боротьбі проти неспровокованого вторгнення кремля. У рамках нової військової програми під керівництвом Великої Британії особовий склад українського війська отримає навички, необхідні для ефективного ведення бойових дій на передовій під час захисту України.

 

 

 

Теги: #навчання #британія #військовослужбовці

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