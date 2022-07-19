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20:26 19.07.2022

Угорщина не заперечує проти транзиту зброї в Україну через свою територію - заступник глави МЗС

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Угорці готові пропускати через свою територію всю допомогу, яку надають інші країни Україні, зокрема й військову, заявив заступник міністра зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр під час зустрічі з міським головою Львова Андрієм Садовим, повідомляє Львівська міська рада.

"Ми вражені подіями, які тут відбуваються, ми справді співчуваємо вам. За останні 200 років ми з росією воювали тричі. Ці війни були не на життя, а на смерть. На відміну від багатьох західних партнерів, ми на собі відчули, що таке протистояння цій величезній східній державі. При цьому сама Угорщина не постачатиме свою зброю - це наша стратегічна позиція. Однак треті країни можуть користуватися нашою територією", - цитує слова Мадяра пресслужба Львівської міської ради у вівторок.

Крім того, Угорщина готова прийняти українських дітей у свої санаторії та табори. Також угорська делегація запропонувала допомогти у лікуванні цивільних та військових у своїх медустановах, а також запевнила у готовності надати 1 тис. стипендій для українців у своїх університетах.

Раніше повідомлялося, що Угорщина заперечує проти поставок західної зброї Україні, щоб не наражати на небезпеку російських обстрілів угорців, які проживають на Закарпатті.

 

 

Теги: #україна #підтримка #угорщина

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