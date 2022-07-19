Події

20:17 19.07.2022

Автомобільне сполучення відновлено більш ніж у 700 населених пунктах, мобільний зв'язок поновили у 800, - Тимошенко

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Автомобільне сполучення відновлено більш ніж у 700 населених пунктах, мобільний зв'язок поновили у 800, - Тимошенко

На всіх звільнених від російської окупації територіях тривають оперативно-відновлювальні роботи, повідомив заступник керівника Офісу президента (ОП) Кирило Тимошенко на брифінгу у вівторок.

За його словами, на 146 добу активізації воєнних дій з боку Росії на деокупованих територіях вже відновлено автомобільне сполучення більш ніж у 700 населених пунктах (н.п.).

Також триває відновлення критичної інфраструктури:

- електроенергією забезпечено близько 900 н. п;

- водопостачання та водовідведення налагоджено у 650 н.п.;

- природний газ подається більш ніж до 700 н.п.;

- роботу АЗС відновлено більш ніж у 500 н.п.;

- послуги мобільного зв'язку та доступу до Інтернету відновлено для близько 800 н.п. із 1028 деокупованих.

"Місцева влада у тісній співпраці з ДСНС продовжує впорядковувати стан приміщень, де люди можуть сховатися після оголошення повітряної тривоги", - зазначив Тимошенко.

У Київській області завершено відновлювальні роботи на 92 об'єктах – адміністративні будівлі, садочки та школи, заклади охорони здоров'я, багатоквартирні житлові та приватні будинки.

У Сумській області через збройні напади, постійні обстріли і бомбардування кількість об'єктів пошкодженої критичної інфраструктури і житлового фонду зростає - станом на 19 липня пошкоджено і зруйновано вже понад 2223 об'єкти.

За словами Тимошенка, пріоритетом до відновлення є мережі тепло-, електро- та водопостачання. Першочергові зусилля та фінансові ресурси спрямовані на відновлення роботи лікарень, навчальних закладів, багатоквартирних та приватних будинків.

Теги: #тимошенко #інфраструктура #відновлення

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