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19:05 19.07.2022

У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

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У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

На Бахмутському напрямку російські окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало, основні зусилля противник продовжує зосереджувати на спробах просування на напрямках Сіверська та Бахмута, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку противник обстрілював із ствольної, реактивної артилерії та танків райони населених пунктів Дібровне, Новомиколаївка, Велика Комишуваха, Долина, Чепіль, Семиланне, Грушуваха, Адамівка, Барвінкове, Богородичне, Архангелівка та Нова Дмитрівка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівка завершилась невдало. Окупанти з втратами відійшли", - сказано у повідомленні в фейсбуці.

На Бахмутському напрямку загарбники обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Завдали авіаційних ударів біля Вуглегірської ТЕС, Покровського, Майорська, Торецька, Берестового і Вершини.

Противник вів штурмові дії у напрямку Покровського, має частковий успіх, закріплюється на південній околиці населеного пункту. Спроби противника просунутись у напрямках Берестового, Білогорівки,  Вершини та території Вуглегірської ТЕС успіху не мали.

На Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на спробах просування в напрямках Сіверська та Бахмута. Ворог здійснював артилерійські обстріли поблизу Краматорська, Райгородка, Донецького, Верхньокам’янського, Спірного, Стародубівки, Сіверська, Дронівки та Івано-Дар’ївки. Завдав авіаудару неподалік Верхньокам’янського.

"Українські воїни завдали окупантам значних втрат, коли ті намагалися просунутися в напрямках Григорівки, Спірного та  Івано-Дар’ївки. Ворог безладно відступив", - повідомили військові.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Здійснив обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Володимирівка, Авдіївка, Пречистівка, Новомихайлівка, Павлівка, Вугледар, Мар’їнка, Тоненьке, Велика Михайлівка, Январське, Кам’янське, Чарівне, Малі Щербаки, Новоандріївка та Новопіль. Завдав авіаудару неподалік Кам’янки.

На Харківському напрямку ворог продовжив вогневе ураження із артилерії населених пунктів в районах на північ, схід та південний-схід від міста Харкова. Здійснював невдалі спроби ведення наступальних дій в напрямках сіл Уди та Гусарівка. Поблизу останнього завдав авіаційного удару.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню з території російської федерації Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавку, Білопілля, Іскрисківщину, Миропілля, Есмань і Вовківку на Сумщині.

На Південнобузькому напрямку обстановка суттєвих змін не зазнала. Тривають обопільні обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків уздовж всієї лінії зіткнення.

"В Акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконання завдань з підтримки дій наземних військ та блокування північно-західної частини Чорного моря. В готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України перебувають три носії високоточної зброї", - повідомили в Генштабі.

 

 

 

Теги: #війна #фронт #зсу #ситуація #генштаб_зсу

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