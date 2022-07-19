Події

18:19 19.07.2022

Унаслідок ракетного удару по центру Краматорська пошкоджено 10 багатоповерхівок, одна людина загинула і шестеро поранені

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Унаслідок ракетного удару по центру Краматорська пошкоджено 10 багатоповерхівок, одна людина загинула і шестеро поранені

Унаслідок ракетного удару по центральній частині Краматорська у вівторок пошкоджено десять багатоповерхівок, одна людина загинула і шестеро поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську. За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37. Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста. Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донбасу, не залишаючи цивільним шансів на порятунок", - написав він у телеграм-каналі.

Кириленко звернувся до всіх, хто досі залишається на території області із закликом про евакуацію.

Теги: #удар #краматорськ

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