На Харківщині ЗСУ збили випущену з території РФ ракету

Співробітники поліції виявили ракету, яку було випущено у бік Харківської області з території Бєлгородської області та збито ЗСУ близько 4-ї години ранку 19 липня, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, раніше поліцейські неодноразово знаходили частини від російських ракет, які впали або були збиті, що можуть свідчити про обстріл Харкова С-300.