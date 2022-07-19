Події

18:02 19.07.2022

На Харківщині ЗСУ збили випущену з території РФ ракету

1 хв читати
На Харківщині ЗСУ збили випущену з території РФ ракету

Співробітники поліції виявили ракету, яку було випущено у бік Харківської області з території Бєлгородської області та збито ЗСУ близько 4-ї години ранку 19 липня, повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Харківській області - начальник слідчого управління Сергій Болвінов.

"Судячи з маркування - це зенітна керована ракета 5в55, ЗРК С-300. Тривають всі необхідні слідчі дії на місці знахідки", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

Як повідомлялося, раніше поліцейські неодноразово знаходили частини від російських ракет, які впали або були збиті, що можуть свідчити про обстріл Харкова С-300.

Теги: #ракета #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:01 19.07.2022
За добу на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

За добу на Харківщині 1 мирний житель загинув, 5 поранено внаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

08:44 19.07.2022
Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

Унаслідок ворожих обстрілів на Харківщині горіли поля пшениці та медустанова

20:23 18.07.2022
Начальнику електромереж в окупованому Куп'янську висунули підозру за відновлення електропостачання на залізниці

Начальнику електромереж в окупованому Куп'янську висунули підозру за відновлення електропостачання на залізниці

19:40 18.07.2022
Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти

08:39 17.07.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

08:18 17.07.2022
Вночі Харків зазнав ворожої ракетної атаки, пошкоджено підприємство

Вночі Харків зазнав ворожої ракетної атаки, пошкоджено підприємство

11:06 16.07.2022
У Слатиному та Руській Лозовій під Харковом зафіксовано випадки дистанційного мінування території окупантами

У Слатиному та Руській Лозовій під Харковом зафіксовано випадки дистанційного мінування території окупантами

10:38 16.07.2022
Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

Ракетний удар по Чугуєву було завдано, імовірно, з території Бєлгородської області - поліція

08:04 16.07.2022
Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

Вночі Чугуїв зазнав масованого ворожого обстрілу, є поранені

15:03 15.07.2022
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, знищили понад 46,6 га пшениці та 2 га ячменю на Харківщині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться - МВС

Шмигаль доручив секретаріату Кабміну невідкладно організувати перше засідання комісії з відбору керівника НАБУ

Російські окупанти обстріляли Слов'янськ, є поранені

По Краматорську завдано удару, є жертви – мер

Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні

ОСТАННЄ

У Донецькій області окупанти закріплюються на південній околиці Покровського, ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Дмитрівки завершилася невдало

Україна стала асоційованим членом МЕА

Унаслідок ракетного удару по центру Краматорська пошкоджено 10 багатоповерхівок, одна людина загинула і шестеро поранені

Польща прийняла на лікування 32 українських солдатів

У навчальних закладах, які не виконують вимог безпеки, навчальний рік в офлайні не розпочнеться - МВС

Зеленський і Дуда обговорили оборонну підтримку та скоординували кроки щодо протидії російській агресії

Співвласники Альфа-Банку Фрідман та Авен отримали українське громадянство, стверджує Гельман

Росіяни обстріляли базу відпочинку в Нікополі і тракторну бригаду в Зеленодольській громаді, постраждалих немає

Кабмін пропонує ратифікувати угоди з Туреччиною, що дозволять побудувати в Україні завод із виробництва Bayraktar

Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА