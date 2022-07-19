Події

17:45 19.07.2022

Росіяни обстріляли базу відпочинку в Нікополі і тракторну бригаду в Зеленодольській громаді, постраждалих немає

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Ворог у вівторок двічі обстріляв Дніпропетровську область: Нікопольський та Криворізький райони, люди не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог двічі за день обстріляв нашу область. Знов ударив по двох районах - Нікопольському та Криворізькому. У Нікополі російська армія вдарила з "Градів" по базі відпочинку. На щастя, людей не зачепило. У Зеленодольській громаді обстріляли зі ствольної артилерії тракторну бригаду. Пошкоджено приміщення та сільгосптехніку", - написав він у телеграм-каналі.

Ніхто з людей не постраждав. 

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

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