Голова Миколаївської ОВА роз'яснив процедуру отримання винагороди за інформацію про ворожих корегувальників вогню

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім оприлюднив докладні роз'яснення процедури отримання винагороди за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в області.

"Надайте відомості на осіб, які, на вашу думку, коригують вогонь окупанта, військових та допомагають їм. Надсилайте ці відомості на електронну скриньку - 100otkima@gmail.com", - написав Кім у фейсбуці у вівторок.

Він уточнив, що у листі необхідно буде зазначити ПІБ особи, яка передає окупантам місця перебування українських військових або корегує вогонь ворога (ПІБ, номер мобільного телефону, адреса проживання, геолокація місця перебування або інші наявні відомості, які допоможуть встановити особу).

Крім того, необхідно буде дати докладний опис події або фактів, за наявності фото- та відеодокази або факти в електронному вигляді, які вказують на те, що особа допомагає військовим РФ, а також надати ПІБ заявника та контактний номер телефону для подальшого зв'язку та уточнення обставин.

"Після детальної перевірки та підтвердження наданої інформації, ви отримаєте винагороду у розмірі $100", - підсумував Кім.

Напередодні Віталій Кім пообіцяв виплачувати громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню у Миколаївській області.