Ексгенпрокурора Венедіктову очікує призначення на дипломатичному фронті - Арахамія

Ексгенерального прокурора Ірину Венедіктову можуть призначити на дипломатичну посаду, заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Ми очікуємо вже за декілька днів, можливо, за тиждень, її (ексгенпрокурора Ірину Венедіктову - ІФ) нового призначення на дипломатичному фронті", - сказав Арахамія в ефірі Національного телемарафону у вівторок.

Водночас народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Венедіктова може стати послом України у Швейцарії.

"Підтверджую, що Венедіктову розглядають на кандидата на роль посла України в Швейцарії", - написав Гончаренко у телеграмі.