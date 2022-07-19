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14:38 19.07.2022

54 особи, які постраждали від ракетного удару окупантів по Вінниці, все ще в лікарнях, вісім із них у тяжкому стані

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54 особи, які постраждали від ракетного удару окупантів по Вінниці, все ще в лікарнях, вісім із них у тяжкому стані

54 особи, поранені внаслідок ракетного обстрілу Вінниці російськими окупантами, все ще перебувають у лікарнях, одночасно вісім із них – у критичному стані, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"Три ракети "Калібр" – ціна життя 25 людей… 54 поранених досі у лікарнях Вінниці. 8 – у важкому стані. У критичному – 20-річна дівчина із 98% опіків", - написав Борзов у телеграмі у вівторок.

Він зазначив, що до Львова доправили 8-річного Романа, мама якого загинула внаслідок обстрілу. "У Польщі шукають лікарню, де займаються лікуваннями опіків такого типу, які має Рома", - наголосив голова ОВА.

Борзов додав, що окрім дитини, до Львівського опікового центру вже транспортували чотирьох пацієнтів. Іще двох готують.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Унаслідок обстрілу на місці загинули 23 особи, з них три дитини. Звернулися по допомогу 202 особи, 90 було госпіталізовано.

16 липня одна з постраждалих померла у лікарні. На той момент 68 постраждалих продовжували стаціонарне лікування, зокрема 4 дитини. Із госпіталізованих 14 перебували у тяжкому, 4 у критичному стані. 18 липня двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова.

Іще одна жінка, яка постраждала внаслідок ракетного удару, померла 19 липня в лікарні, ставши 25 жертвою обстрілу.

Теги: #вінниця #поранені

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