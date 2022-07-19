Українська армія завдала удару по базі російських окупантів у районі Антонівського мосту у Херсоні

Українська армія у вівторок завдала удару по базі російських окупантів, що розташовувалася в районі Антонівського мосту в Херсоні, повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Прямо зараз передають, що є точне влучення в районі Антонівського мосту, а саме між мостами через Дніпро та через Конку, в районі кафе "Наїрі" та автостанції. Там є такий майданчик, де орки зробили дуже потужні укріплення, розмістили багато зброї, розмістили військовий підрозділ, який опікується охороною та виступає потужним блокпостом на території між мостами. Наразі там потужний вибух", - зазначив Хлань в ефірі національного телемарафону у вівторок.

Він повідомив, що наразі над зазначеною територією здіймається хмара чорного диму.

"Це було точкове знищення військового розташування орків біля Антонівського мосту", - зазначив радник голови Херсонської ОВА.

За його словами, т.зв. окупаційна "влада" в Херсоні наразі розгублена через успішну діяльність ЗСУ у регіоні.