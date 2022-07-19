Мінкультури ініціює створення єдиної позиції України у світових техплатформах щодо протидії дезінформації та фейкам

Міністерство культури та інформаційної політики України спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пропонує державним органам та громадським організаціям просувати єдину позицію в частині інформаційної безпеки в соціальних мережах.

"З метою посилення протидії інформаційним операціям з боку РФ, Міністерство культури та інформаційної політики України разом із Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (ЦСКІБ) пропонує державним органам та громадським організаціям просувати єдину позицію в частині інформаційної безпеки під час взаємодії із соціальними мережами та платформами США", – йдеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, йдеться про так званий Big Tech - Google, Amazon, Microsoft, Apple, Meta (Facebook та Instagram), Twitter, Linkedin, YouTube, Telegram.

Зазначено, що для просування єдиної позиції державними установами та громадськими організаціями запропоновано декілька позицій.

Зокрема, пропонується проактивне протистояння організованим інформаційним нападам російських пропагандистів та ботоферм, спрямованим на український сегмент соціальних мереж.

"Задля сприяння виконанню цього пункту пропонується створення каналу комунікацій, який буде доступний українським урядовим органам та громадським організаціям. Такий канал дозволить оперативно повідомляти платформи про вищезазначені інформаційні атаки", - йдеться в повідомленні.

Наступний пункт - деактивація облікових записів у соціальних мережах, що поширюють пропагандистський контент (крім журналістських цілей) або погрожують українцям чи поширюють контент, що виправдовує війну, а також видалення дописів, призупинення облікових записів, алгоритмічне зниження пріоритетів сторінок та дописів, які поширюють контент, який є ідентичним або дуже схожим на той, що було видалено в минулому.

"Повідомлення в режимі реального часу про підозрювані чи доведені порушення українського законодавства, порушення прав людини чи скоординовані інформаційні атаки, виявлені платформами, українській владі. Збереження платформами вмісту та облікових записів, видалених у зв'язку з порушенням політик користування платформами, включаючи будь-які докази воєнних злочинів та інформаційних операцій за підтримки Кремля, для подальшого використання українськими правоохоронними органами", - йдеться в пропозиціях.

Крім того, пропонується: перевірка нових облікових записів або сторінок, що містять імена українських політиків чи установ, для виявлення потенційної імперсонації офіційних осіб; моніторинг облікових записів російських військовослужбовців в Україні; моніторинг неактивних акаунтів, які могли бути створені під час підготовки інформаційної операції Росії та можуть бути використані для поширення дезінформації та мови ворожнечі в майбутньому; створення системи раннього попередження про активні інформаційні та онлайн-атаки; продовження пріоритезації надійних українських джерел у стрічці новин та в системі рекомендацій контенту; звільнення перевірених українських джерел від автоматичних банів та обмежень; висвітлення достовірної інформації, наданої українським урядом для користувачів, що перебувають у зонах активного конфлікту.

Крім того, передбачено: консультації з українським урядом та громадянським суспільством, а також з їхніми міжнародними партнерськими організаціями у структурованому форматі щодо формування та виконання внутрішніх політик платформ, пов'язаних з воєнним станом, зокрема політик стосовно дезінформації, мови ворожнечі та просування надійних і перевірених каналів інформації; розширення доступу для незалежних дослідників до агрегованих даних про перегляд та взаємодію з публічними обліковими записами з великим охопленням; деплатформізація джерел російської пропаганди, зокрема видалення сторінок медіа, які контролює Кремль, сторінок пропагандистів, видалення сторінок російських політиків і дипломатів, видалення сторінок псевдоорганів влади, що створює Росія на тимчасово окупованих територіях.

"Оприлюднення позицій спільних зусиль (one voice) українського уряду, громадських організацій та міжнародних партнерів – це забезпечення максимальної прозорості процесу. А спільна реалізація цих принципів допоможе під час подальших переговорів із техплатформами у сфері попередження та протидії інформаційним операціям та поширенні дезінформації з боку Росії І не лише в україномовному сегменті соціальних мереж, а й в іншомовних сегментах", - наводить слова міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка пресслужба.