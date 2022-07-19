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12:24 19.07.2022

ВР призначила Жолнович міністром соцполітики

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ВР призначила Жолнович міністром соцполітики

Верховна Рада призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Відповідне рішення підтримали 282 народні депутати на пленарному засіданні у вівторок.

Як повідомлялося, ВР 18 липня підтримала заяву Марини Лазебної про відставку з посади міністра соціальної політики. Того самого дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав до парламенту подання про призначення Оксани Жолнович на цю посаду.

Жолнович – адвокат у сфері трудового, цивільного, сімейного та адміністративного права. З 2020 року керувала департаментом соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента, а також з 2019 до 2021 року була радницею міністра соціальної політики. Раніше, з 2017 до 2019 року, Жолнович була помічницею ректора Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

 

Теги: #мінсоцполітики #жолнович

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