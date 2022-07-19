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12:08 19.07.2022

Зеленський змінив керівництво СБУ в 4 областях – указ

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Зеленський змінив керівництво СБУ в 4 областях – указ

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України в Сумській, Полтавській, Закарпатській та Дніпропетровській областях, звільнив керівника Житомирського облуправління спецслужби, призначив голову Харківського облуправління СБУ.

Указами №507/2022 та №515/2022 від 19 липня, тексти яких оприлюднено на сайті глави Української держави у вівторок, президент звільнив Руслана Григоренка з посади голови управління СБУ в Сумській області та призначив на цю посаду Едуарда Федорова.

Указами №508/2022 та №512/2022 від 19 липня Зеленський звільнив Володимира Краснянського з посади керівника управління СБУ в Дніпропетровській області та призначив на цю посаду Сергія Лисака. Водночас указом №509/2022 глава держави звільнив Лисака з посади начальника управління СБУ в Житомирській області.

Указами №510/2022, 511/2022, 513/2022 та 514/2022 президент України поміняв місцями керівників управлінь СБУ в Закарпатській та Полтавській областях: Івана Рудницького звільнено з посади голови Закарпатського облуправління спецслужби та призначено головою Полтавського, а Євгена Борзілова звільнено з посади голови Полтавського облуправління СБУ і призначено головою Закарпатського.

Крім того, президент України підписав указ №516/2022 про призначення начальником управління СБУ в Харківській області Олександра Куця.

Посада керівника Житомирського облуправління спецслужби, отже, залишається вакантною.

Як повідомлялося, 29 травня Зеленський під час робочого візиту до Харківської області звільнив голову Служби безпеки України в Харківській області за бездіяльність із перших днів російського вторгнення.

Зеленський призначив Григоренка на посаду голови Сумського управління спецслужби у жовтні 2020 року, Краснянського на посаду голови Дніпропетровського управління в березні 2020 року, Лисака на посаду голови Житомирського управління у травні 2020 року, Борзілова на посаду голови Полтавського управління – у листопаді 2019 року.

Куць у 2015-2017 роках очолював управління СБУ в Донецькій області, потім – Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. У 2018-2019 рр. був керівником Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. Федоров обіймав посаду заступника голови та в. о. начальника ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, потім очолював головний відділ боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

Теги: #сбу #указ #кадри #зеленський

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