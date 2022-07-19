Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

Російські війська обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"По Нікополю було випущено до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи викликали там пожежі. У місті пошкоджено кілька приватних будинків та електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що у Криворізькому районі ворог ударив із артилерії по Зеленодольській громаді, але також без постраждалих.

"В інших районах області в ці хвилини спокійно", підсумував глава ОВА.