Події

08:00 19.07.2022

Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

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Окупанти обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини

Російські війська обстріляли в ніч проти вівторка Нікопольський та Криворізький райони, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"По Нікополю було випущено до 40 реактивних снарядів. Є руйнування на двох промислових підприємствах. Вибухи викликали там пожежі. У місті пошкоджено кілька приватних будинків та електромережі. На місці працюють електрики. Людей не зачепило", - написав він у телеграм-каналі.

Також він повідомив, що у Криворізькому районі ворог ударив із артилерії по Зеленодольській громаді, але також без постраждалих.

"В інших районах області в ці хвилини спокійно", підсумував глава ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська_область

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