Події

07:46 19.07.2022

Окупанти задля "картинки" вбили чотирьох цивільних осіб у Запорізькій області

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Окупанти задля "картинки" вбили чотирьох цивільних осіб у Запорізькій області

Російські окупанти з метою пропаганди вбили чотирьох цивільних осіб у Запорізькій області, повідомила пресслужба Оперативного командування "Південь".

"У Снігурівці окупанти розстріляли з міномету будинок на околиці, намагаючись обвинуватити в цьому сили оборони України. Примітно, що знімальна група пропагандистського ЗМІ з'явилася на місці подій просто миттєво. Заради картинки рашисти вбили мирних жителів", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що підрозділи Збройних сил України розташовані надто далеко для влучення мінометом.

Водночас у Миколаївській області ворог наніс о 3:00 вівторка масований ракетний удар 12 ракетами С-300 по Миколаєву та передмістю. Разом із об'єктами приміської інфраструктури, що зазнали руйнувань, обстріляно житлові та промислові райони міста: зафіксовано влучення в автосалон і майданчик з продажу сільгосптехніки. Попередньо без жертв.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_область #миколаївська_область

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