Окупанти обстріляли шість громад Сумщини з мінометів та артилерії, зруйновано шістнадцять будинків, поранено двох людей – Живицький

Російські окупанти у понеділок обстріляли 6 громад Сумщини із мінометів та артилерії, зруйновано 16 будинків, поранено 2 людини, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

"З половини одинадцятої ранку росіяни почали обстрілювати наші території. Вороги били по Глухівській, Шалигінській, Білопольській, Хотинській, Миропільській, Есманській громаді. Поранено двох людей", - написав Живицький у фейсбуці.

За словами голови ОВА, за день ворог випустив понад 150 мін і снарядів. Також били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Крім того, росіяни відкривали вогонь із кулеметів та гранатометів.

"В результаті одного з обстрілів є пошкодження та поранені. О пів на другу росіяни вдарили з "Градів" по Білопіллю", - зазначив він.

За словами Живицького, в результаті влучення 40 ворожих снарядів пошкоджено 16 приватних будинків мирних жителів, господарські споруди та транспорт. "Поранено дві людини", - написав він.