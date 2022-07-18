Бюро економічної безпеки України (БЕБ) ініціювало арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн, який володіє в Україні мережею розважальних закладів і ресторанів.

"Постановами слідчого судді заарештовано нерухомість: заклад громадського харчування, земельні ділянки, багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування. Орієнтовна загальна вартість заарештованого майна становить понад 400 млн грн", – повідомила пресслужба БЕБ.

За повідомленням, співробітниками відомства було встановлено, що зазначеним майном у різних містах України через офшорні компанії володіє російський бізнесмен. Він також намагався уникнути санкцій через фіктивні угоди щодо виведення з власності активів.

Досудове розслідування триває.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело-експерт ринку, імовірно йдеться про активи холдингу Bulldozer Group, керівним партнером якого є російський ресторатор Олександр Орлов. На запит агенції на момент публікації компанія не відповіла.

Раніше у березні-2022 Bulldozer Group Ukraine заявила про припинення співпраці з холдингом. Серед українських активів компанії: мережа ресторанів Queen, Virgin Izakaya Bar, Eshak тощо, а також заміський комплекс Queen Country Club.