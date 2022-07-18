Події

19:18 18.07.2022

Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

1 хв читати
Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Відповідний проєкт постанови №7564 зареєстровано у парламенті 18 липня, але його текст зараз відсутній на сайті.

Водночас, член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що питання про звільнення Баканова парламент має намір розглянути на найближчому пленарному засіданні.

"Першим пунктом повістки буде звільнення з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова", - наголосив він.

 

 

 

 

Теги: #сбу #парламент #кадри

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:50 18.07.2022
Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики

Рада на найближчому засіданні розгляне призначення Жолнович міністром соцполітики

15:05 18.07.2022
Верховна Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики України - нардеп Железняк

Верховна Рада звільнила Лазебну з посади міністра соцполітики України - нардеп Железняк

12:24 18.07.2022
Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

Зеленський призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка

12:01 18.07.2022
СБУ з початку вторгнення РФ в Україну розслідує понад 500 проваджень про колабораціонізм

СБУ з початку вторгнення РФ в Україну розслідує понад 500 проваджень про колабораціонізм

07:00 18.07.2022
Масив злочинів проти нацбезпеки співробітників СБУ та прокуратури ставить питання до керівників

Масив злочинів проти нацбезпеки співробітників СБУ та прокуратури ставить питання до керівників

11:15 17.07.2022
Правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через підозру в держзраді – ДБР

Правоохоронці затримали ексначальника СБУ в Криму через підозру в держзраді – ДБР

22:41 16.07.2022
Ексначальника СБУ в Криму затримано за підозрою в держзраді

Ексначальника СБУ в Криму затримано за підозрою в держзраді

14:21 16.07.2022
В Івано-Франківську затримана і засуджена помічниця колабораціоніста Стремоусова, яка займалася пропагандою в соцмережах

В Івано-Франківську затримана і засуджена помічниця колабораціоніста Стремоусова, яка займалася пропагандою в соцмережах

19:32 15.07.2022
Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

Спецназівці СБУ збили два літаки окупантів під Оріховим і знищили чотири БМП

17:33 15.07.2022
До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

До Верховної Ради надійшла заява Лазебної про відставку з посади міністра соцполітики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

Кількість загиблих від ракетного удару в Дніпрі зросла до 4, рятувальні роботи завершено – голова обладміністрації

Рада Асоціації Україна-ЄС відбудеться 5 вересня – Боррель

Кулеба: Україна не погодиться на жодне рішення, яке залишатиме хоч найменшу шпаринку для можливості фронтальної атаки РФ з моря

ОСТАННЄ

Усуваючи генпрокурора з посади необхідно не лише дотримуватися конституційних процесів, а й зберегти співпрацю з міжнародними партнерами

БЕБ ініціювало арешт майна російського мільйонера на 400 млн грн

Із тимчасово окупованих територій Харківщини евакуйовано ще 943 людини, понад чверть з яких діти

Греція готова прийняти групу дітей з онкологічними захворюваннями із Одеської області та безкоштовно провести для них курс лікування

До Ради надійшло подання прем'єра про призначення Жолнович міністром соцполітики

Венедіктова не коментує рішення Зеленського про її усунення

Голова Миколаївської ОВА Кім обіцяє платити громадянам по $100 за надання інформації про ворожих корегувальників вогню в регіоні

Українська армія успішно відбила спробу штурму російських окупантів на кількох напрямках

Драгі сподівається на суттєве нарощування імпорту алжирського газу до Італії

Мінветеранів працює над створенням ветеранської спортивної інфраструктури у всій країні – Лапутіна

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА