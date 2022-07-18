Президент вніс до Ради подання про звільнення Баканова з посади голови СБУ

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Івана Баканова з посади голови Служби безпеки України.

Відповідний проєкт постанови №7564 зареєстровано у парламенті 18 липня, але його текст зараз відсутній на сайті.

Водночас, член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі повідомив, що питання про звільнення Баканова парламент має намір розглянути на найближчому пленарному засіданні.

"Першим пунктом повістки буде звільнення з посади голови Служби безпеки України Івана Баканова", - наголосив він.