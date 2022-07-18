Біля Харкова знешкоджено ДРГ морської піхоти Північного флоту ВМФ РФ, командира взяли в полон - ГУР МО

Розвідувальна група Головного управління розвідки "Кедр" Міноборони України провела спецоперацію в Дементіївці Дергачівського району Харківської області, в результаті якої було виявлено та знешкоджено ДРГ.

"У результаті вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато рашистів дістали поранень різного ступеня важкості. Пізніше "Кедр" разом із підрозділами місцевої ТРО та Національної гвардії... змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника", - повідомляється на сторінці ГУР МО у фейсбуці.

В результаті операції було здобуто численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої ДРГ. Ним виявився уродженець Запорізької області (1989 р. н.) Станіслав Трутнєв. "Це військовослужбовець 140 загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений до угруповання збройних сил РФ у Сирії", - повідомляє ГУР МО.

Полоненому надано первинну медичну допомогу безпосередньо на полі бою, а наразі він перебуває в одному з українських медичних закладів.