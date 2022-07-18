У Чорному морі перебувають два ракетоносії надводного базування і чотири великі десантні кораблі РФ - ОК "Південь"

У Чорному морі перебувають два ракетоносії надводного базування та чотири великі десантні кораблі РФ, повідомила керівник пресцентру сил охорони та оборони оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

"На варті залишаються два ракетоносії надводного базування та чотири великі десантні кораблі, тому що вони продовжують створювати ілюзію ймовірності десантної операції", - сказала Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі "Україна" у Києві у понеділок.

За її словами, командування має інформацію про передислокацію кораблів РФ із Севастополя до Новоросійська.

"Так, у нас є такі дані, але не можемо їх трактувати абсолютно однозначно, оскільки це може бути і відведення корабельного складу якнайдалі, в ракетно-безпечні ділянки, де вони не можуть бути уражені нашими засобами ураження, і це може свідчити про те, що вони намагаються переформатувати, щоб скомпонувати якийсь інший маневр у морі", - зазначила Гуменюк.