СБУ з початку вторгнення РФ в Україну розслідує понад 500 проваджень про колабораціонізм

Служба безпеки України з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого розпочала розслідування понад 500 проваджень за фактами колабораційної діяльності.

"Служба безпеки працює, аби ідентифікувати зрадників, задокументувати їхні злочини та встановити місцезнаходження на тимчасово окупованих територіях нашої держави", - повідомляє пресслужба СБУ.

Так, на Луганщині співробітники СБУ викрили на співпраці з окупантами колишнього депутата районної ради від "Партії регіонів". Ворожий поплічник добровільно погодився очолити так званий відділ культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району ЛНР. На цій посаді він активно опікується публічним розповсюдженням кремлівських гасел на підтримку загарбників та виправданням їхніх злочинів.

Іще один колаборант із Луганської області погодився на призначення до так званої прокуратури Білокуракинського району ЛНР. Будучи "помічником прокурора", він безпосередньо бере участь у переслідуванні та незаконному затриманні українців на сході країни.

Повідомлено також про підозру жителю Старобільська, який на початку травня 2022 року став "головним інспектором митного комітету ЛНР".

У Донецькій області задокументовано незаконну діяльність двох жителів Маріуполя, які добровільно погодилися обійняти посади тимчасово виконувачів обов'язків у керівному складі "районного відділу МВС ДНР".

На Херсонщині співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом вчителя однієї зі шкіл Каховки. Встановлено, що зловмисник приєднався до лав окупаційної адміністрації та був призначений директором навчального закладу. За даними слідства, колаборант активно розповсюджує серед співробітників школи ворожі гасла, в яких виправдовує російську агресію і тимчасову окупацію півдня.