Події

12:09 18.07.2022

У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

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У найближчі дві доби на півночі України очікуються короткочасні дощі

В Україні у вівторок, 19 липня, без опадів, лише у північній частині країни місцями короткочасні дощі та грози, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14°, на узбережжях морів до 18°. Вдень 22-27°, на Закарпатті до 30°, у північних областях 18-23°.

У Києві вночі без опадів, удень короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 19 липня у Києві була у 2007 році й становила 36,3°, найнижча вночі – 8,9° у 1898 та 1929 роках.

У середу, 20 липня, у північно-східній частині країни, вдень на Київщині короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 10-15°, на півдні до 19°. Вдень 21-26°, на крайньому півдні країни та Прикарпатті 27-32°, на Закарпатті до 35°, на північному сході 19-24°.

У Києві без опадів, лише вдень невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

Станом на 8:00 18 липня температура води у Чорному та Азовському морях становила 21-24°, біля Одеси 18°, у Дніпрі за даними гідрологічного поста Київ 19°.

Теги: #погода #прогноз

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