Події

11:58 18.07.2022

Киянка передавала ворогові координати для ракетних ударів по столиці – прокуратура

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Киянка передавала ворогові координати для ракетних ударів по столиці – прокуратура

Жителька Києва з березня до червня 2022 року передавала окупантам інформацію про місцерозташування техніки ЗСУ та військових об'єктів столиці, повідомляє Київська міська прокуратура.

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури громадянці України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у понеділок.

За інформацією прокуратури, з березня до червня 2022 року жителька Києва, виконуючи завдання представників спецслужб РФ, збирала інформацію про місцерозташування військової техніки ЗСУ, блокпости тероборони, об'єкти критичної інфраструктури, цивільні та військові об'єкти в Києві та Київській області.

"Зібрану інформацію, а також фото об’єктів та координати їх розташування підозрювана передавала своїм кураторам через мобільні застосунки для спілкування", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі уточнюють, що під час обшуку за місцем проживання підозрюваної вилучено мобільний телефон, комп'ютерну техніку, флеш-носії, записники, сім-картки та банківські картки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Теги: #київ #дані #ворог

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