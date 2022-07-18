Події

11:23 18.07.2022

Унаслідок ворожого обстрілу Торецька зруйновано двоповерхову будівлю, виявлено п'ять загиблих

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Унаслідок ворожого обстрілу Торецька в понеділок уранці зруйновано двоповерхову будівлю, в якій перебували люди, рятувальники виявили п'ять тіл загиблих, одна людина померла в лікарні, двох людей вдалося врятувати, повідомила Держслужба України з надзвичайних ситуацій.

"Сьогодні з самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу, внаслідок влучення снаряда зруйнована двоповерхова будівля, в якій перебували люди. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих осіб, врятовано з під завалу 3 особи, одна з яких померла в лікарні", - йдеться у повідомленні у фейсбуці.

Пошукові роботи завершено.

Від Головного управління було залучено 11 осіб особового складу, три одиниці й один трактор від місцевих органів влади.

Теги: #обстріл #торецьк

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