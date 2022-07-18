Події

10:59 18.07.2022

Ворог зранку обстріляв вранці чотири громади Сумщини – голова ОВА

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Ворог зранку обстріляв вранці чотири громади Сумщини – голова ОВА

Російські окупанти у понеділок, 18 липня, вранці обстріляли чотири громади Сумської області, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"10 прильотів з міномету по Глухівській громаді, 4:30 ранку. Після 5 ранку - Шалигінська громада, 8 прильотів з міномету. З 6 до 7 ранку були масовані обстріли з міномету та реактивної артилерії, Хотінська громада. Майже о 7 ранку - 10 приходів з реактивних систем залпового вогню, Миколаївська сільська громада", - написав він у телеграм-каналі.

О 7:30 ранку також зафіксовано дві черги по 15 пострілів із великокаліберного кулемета у Хотінській громаді.

"Постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється", - додав голова ОВА.

Теги: #обстріл #сумська_область

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