Події

10:11 18.07.2022

Росіяни утримують два носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять - у Середземному – ВМС ЗСУ

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Росіяни утримують два носії "Калібрів" у Чорному морі та п'ять - у Середземному – ВМС ЗСУ

Російські окупанти утримують у Чорному морі в готовності до завдання ракетних ударів два носії крилатих ракет "Калібр", у Середземному морі – п'ять ворожих носіїв "Калібр" і два ракетні крейсери, повідомляє пресслужба Військово-Морських сил Збройних сил.

"Станом на 18.07.2022: в Чорному морі ворог утримує в готовності до нанесення ракетних ударів 2 носії ОТР "Калібр" та продовжує здійснювати контроль морських комунікацій в Азовському морі. В Середземному морі - 5 ворожих носіїв "Калібр" та 2 ракетні крейсери", - йдеться у повідомленні у твіттері.

Теги: #рф #ракети #калібр

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