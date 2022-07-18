Минулої доби окупанти завдали п’ять авіаударів по населених пунктах Луганщини і Донбасу

Минулої доби російські окупанти завдали 5 авіаударів по населеним пунктам на кордоні Луганської та Донецької області, повідомляє голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Окупанти б'ють ракетами, застосовують авіацію, щоб пробити нашу оборону. Тільки за вчора населені пункти на кордоні Луганщини та Донбасу витримали п'ять авіаударів. До артилерії та систем залпового вогню вже всі, на жаль, звикли. Таких атак за 17 липня зафіксовано 13", – написав Гайдай у телеграм-каналі у понеділок уранці.