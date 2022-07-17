Російські окупанти обстріляли Бахмутський район, троє дітей отримали осколкові поранення, також травмовано трьох дорослих, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 17 липня 2022 року окупаційні війська Росії обстріляли м.Соледар і с.Ягідне Бахмутського району. В результаті масованих атак травмовано трьох громадян віком від 38 до 64 років народження", - сказано у повідомленні в фейсбуці.

Крім того, зазнали значних руйнувань приватні будинки, господарські будівлі та гаражі.

Наразі ворожий обстріл Соледара триває, встановлюються постраждалі.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 КК України).