На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"

У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Частина будівель, де раніше базувалися рашисти, залишена, а нові місця дислокації вони вибирають собі в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не будуть завдавати ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів", - наголошується в звіті ОК "Південь" в соцмережі Фейсбук у неділю.

Крім того, військові поінформували: "Незважаючи на те, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря втихомирилася, корабельне угруповання противника продовжує триматися у складі 2 ракетних і 1 великого десантного корабля. Водночас несення служби ворожими кораблями здійснюється в ракетно безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО".

Зазначається, що російські військові продовжують періодичні атаки на Зміїний, "намагаючись створити ілюзію контролю острова".

"Вночі парою бомбардувальників Су-24 знову завдано удару по залишках ворожої техніки на острові. Наших втрат немає", - наголошується в повідомленні.

"Ворог продовжує вогневий і психологічний тиск на сили оборони і жителів Південного регіону. Загроза ракетних атак і артилерійських обстрілів уздовж лінії зіткнення і в глибоко тилових районах залишається ймовірною", - заявили в ОК "Південь".