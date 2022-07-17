Події

17:08 17.07.2022

На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"

1 хв читати
На Херсонщині російські військові змінюють пункти дислокації, прикриваючись мирним населенням - ОК "Південь"

У Херсонській області підрозділи російських окупаційних військ масово змінюють пункти дислокації, намагаючись сховатися за мирним населенням, повідомило Оперативне командування "Південь".

"Частина будівель, де раніше базувалися рашисти, залишена, а нові місця дислокації вони вибирають собі в щільно населених житлових районах, сподіваючись, що сили оборони України не будуть завдавати ударів, які можуть бути загрозою для місцевих жителів", - наголошується в звіті ОК "Південь" в соцмережі Фейсбук у неділю.

Крім того, військові поінформували: "Незважаючи на те, що штормова погода в північно-західній частині Чорного моря втихомирилася, корабельне угруповання противника продовжує триматися у складі 2 ракетних і 1 великого десантного корабля. Водночас несення служби ворожими кораблями здійснюється в ракетно безпечних районах в зоні прикриття їх берегових систем ППО".

Зазначається, що російські військові продовжують періодичні атаки на Зміїний, "намагаючись створити ілюзію контролю острова".

"Вночі парою бомбардувальників Су-24 знову завдано удару по залишках ворожої техніки на острові. Наших втрат немає", - наголошується в повідомленні.

"Ворог продовжує вогневий і психологічний тиск на сили оборони і жителів Південного регіону. Загроза ракетних атак і артилерійських обстрілів уздовж лінії зіткнення і в глибоко тилових районах залишається ймовірною", - заявили в ОК "Південь".

Теги: #зведення #ок_південь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 17.07.2022
Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

08:39 17.07.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 11 боєприпасів

08:32 17.07.2022
Окупанти обстріляли Торецьк, Залізне, Костянтинівку та Соледар у Донецькій області

Окупанти обстріляли Торецьк, Залізне, Костянтинівку та Соледар у Донецькій області

08:15 17.07.2022
Противник упродовж суботи з різних видів озброєння обстрілював Сумську область, без жертв

Противник упродовж суботи з різних видів озброєння обстрілював Сумську область, без жертв

07:35 17.07.2022
ЗС України відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам'янки та Івано-Дар'ївки

ЗС України відбили штурм окупантів поблизу Верхньокам'янки та Івано-Дар'ївки

21:30 16.07.2022
Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

Українські військові відбили спробу окупантів перерізати трасу Лисичанськ-Бахмут

21:08 16.07.2022
Над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збито чотири ворожі ракети Х-101 – голова облради

Над Дніпропетровщиною та Запоріжжям збито чотири ворожі ракети Х-101 – голова облради

19:25 16.07.2022
Російські війська здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямку Слов'янська

Російські війська здійснюють перегрупування підрозділів для подальшого просування у напрямку Слов'янська

10:15 16.07.2022
РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

РФ втратила за добу в Україні близько 140 військових, 5 танків і 6 безпілотників – Генштаб ЗСУ

07:27 16.07.2022
Ворог відновив наступ на Вуглегірську ТЕС після перегрупування військ

Ворог відновив наступ на Вуглегірську ТЕС після перегрупування військ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ворог зосереджує основні зусилля на спробах захопити Сіверськ та просунутися у напрямку Бахмута, ЗС України відбили штурм біля Григорівки

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

На півночі Греції зазнав аварії український транспортний літак АН-12, екіпаж налічував вісім громадян України - МЗС

Україна залишається непохитною у своєму зобов'язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збитий рейс MH17 - заява МЗС у зв'язку з восьмими роковинами трагедії

ОСТАННЄ

Посол США в річницю трагедії МН17: Я вшановую пам'ять загиблих 298 людей, тоді як російські ракети продовжують падати на українські міста, вбиваючи мирних жителів

Зеленський подякував Трюдо за оборонну підтримку України

Монастирський презентував у Празі виставку знищеної техніки окупантів

На Київщині на сьогодні знайдено 1346 тіл загиблих українців

На території Броварської громади 18 і 19 липня проходитимуть планові тренування військових

Двох постраждалих від ракетного удару у Вінниці гелікоптерами доправили до опікового центру Львова

У РФ розширюють масштаби військової підготовки для дітей - українська розвідка

Ворог обстріляв із РСЗВ деякі населені пункти на лінії зіткнення, виникла пожежа на полях – Запорізька ОВА

Командувач Сил оборони Естонії побував в Україні, зустрівся із Залужним

У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА