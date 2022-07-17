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10:12 17.07.2022

РФ втратила за добу в Україні близько 160 військових, 7 танків і 4 крилаті ракети – Генштаб ЗСУ

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РФ втратила за добу в Україні близько 160 військових, 7 танків і 4 крилаті ракети – Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили близько 160 осіб особового складу, а з дня початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок неділі, 17 липня, становили близько 38 тис. 300 осіб, повідомляється у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 7 танків і 5 бойових броньованих машин (ББМ), а з початку повномасштабного вторгнення – 1684 і 3879 відповідно.

Також за добу суботи в Україні були збиті безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня і 4 крилаті ракети, з початку повномасштабного вторгнення – 688 і 166 відповідно.

Знищено 1 РСЗВ, 11 одиниць автомобільної техніки ворога, а також 1 одиниця засобів ППО.

А загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні вже 846 артсистем, 248 реактивних систем залпового вогню, 110 засобів протиповітряної оборони, 220 літаків, 188 вертольотів, 2746 автомобілів і автоцистерн, 68 одиниць спеціальної техніки і 15 суден.

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку", - зазначається у зведенні.

Теги: #рф #війна #втрати

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